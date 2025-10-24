В КЧР главного бухгалтера больницы осудили за хищение

Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима

ЧЕРКЕССК, 24 октября. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии приговорил к четырем годам колонии общего режима главного бухгалтера медучреждения республиканской столицы по делу о хищении более 30 млн рублей организованным преступным сообществом (ОПС), в создании которого обвиняется бывший вице-премьер региона Ирина Гербекова. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Черкесский городской суд с учетом доводов гособвинителя назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

52-летняя жительница республики признана виновной по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, подсудимая вступила в преступное сообщество, созданное главным врачом медицинского учреждения республиканской столицы (бывший заместитель председателя правительства КЧР). В состав ОПС вошли также другие работники больницы, два индивидуальных предпринимателя и иные лица. Соучастники в 2015-2022 годах похитили более 30 млн рублей бюджетных средств при ремонте медучреждения, закупке различных товаров для нужд больницы, оказании услуг, выдаче заработной платы работникам, приобретении топлива для служебного транспорта. Неправомерно были также растрачены средства, полученные от доходной платной деятельности больницы. На основании поддельных платежных документов, представленных в управление федерального казначейства по КЧР, осуществлялись переводы средств за якобы выполненные работы и оказанные услуги на счета третьих лиц в различных кредитных организациях.

Ранее сообщалось, что главный бухгалтер больницы, замглавного врача по хозяйственным вопросам и его супруга - предпринимательница заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В июле 2025 года было прекращено дело в отношение замглавврача в связи со смертью подсудимого. Уголовные дела в отношении других участников ОПС также рассматривает Черкесский горсуд.