Белгородскую область атаковали более 130 БПЛА ВСУ за сутки

Есть пострадавшие среди местного населения

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 130 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб региона.

"Белгород атакован 31 беспилотником, 23 из которых сбиты и подавлены. Ранены 11 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Количество пострадавших при атаке на остановочный комплекс возросло до 10: вечером за медицинской помощью обратилась 18-летняя девушка. Из 10 пострадавших один несовершеннолетний госпитализирован в ДОКБ, семеро - в городскую больницу №2 Белгорода, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные двое отпущены на амбулаторное лечение, мужчина, получивший ранение в результате атаки на административное здание, также отпущен на амбулаторное лечение. В Белгороде повреждены одна квартира, 2 МКД, частный дом, 15 автомобилей, коммерческий объект, социальный объект, административное здание, гараж и предприятие", - говорится в сообщении.

Белгородский район атаковали 47 БПЛА, 35 из которых сбиты и подавлены. Ранены девять мирных жителей, в том числе 12-летний мальчик. Повреждены частные дома, автомобили, коммерческий объект. Борисовский район атакован семью беспилотниками - повреждены коммерческое предприятие и автомобиль. Волоконовский район атакован двумя беспилотниками: повреждены сельхозпредприятие и автомобиль.

Валуйский муниципальный округ подвергся двум обстрелам с применением четырех боеприпасов и атакам десяти БПЛА, шесть из которых подавлены. Повреждения получили частные дома, легковой автомобиль, линия электропередачи, аварийными службами повреждения устранены. Шебекинский муниципальный округ подвергся двум обстрелам с применением трех боеприпасов и атакованы 14 беспилотниками, восемь из которых подавлены и сбиты. Повреждены частные домовладения, автомобили.

По Грайворонскому муниципальному округу выпущено 15 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 14 БПЛА, два из которых подавлены и сбиты. Мужчине, пострадавшему в селе Гора-Подол, оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно, также у женщины из села Замостье диагнозы не подтвердились. Повреждены сельхозпредприятие, автомобиля, частные домовладения, коммерческий объект.

Краснояружский район подвергся двум обстрелам с применением девяти боеприпасов и атакованы шестью беспилотниками, пять из которых сбиты и подавлены. Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий в двух районах нет.