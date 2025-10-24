Пострадавший при взрыве в центре Луганска умер в больнице

Мужчина так и не пришел в сознание

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Мужчина, получивший тяжелые травмы в результате взрыва 23 октября на улице Черноморская в Луганске, умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, 24 октября в 11:20 он скончался, не приходя в сознание", - приводит слова министра здравоохранения пресс-служба правительства.

По данным ведомства, его супруга находится в тяжелом состоянии.

23 октября в правительстве ЛНР сообщили, что взрыв прогремел на улице Черноморской в Луганске, в результате два мирных жителя получили ранения. По данному факту сотрудниками СУ СК по ЛНР возбуждено уголовное дело по статье о теракте.