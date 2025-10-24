В Красноярском крае задержали участников ячейки "Свидетели Иеговы"

В их составе было не менее 80 человек

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Организатор и участники запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана в РФ экстремистской и запрещена) задержаны в Красноярском крае. По данным следствия, в ячейке организации состояло не менее 80 человек, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности членов запрещенной религиозной организации. Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей в возрасте от 48 до 77 лет. В зависимости от участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация, участие и вовлечение в деятельность экстремистской организации). <…> Организатор и двое участников задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с августа 2017 года пожилой житель Уяра организовал и осуществлял деятельность ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая решением Верховного суда Российской Федерации ликвидирована в связи с осуществлением экстремистской деятельности. "Фигурант распространял ее идеологию путем исповедания и распространения учения. Используя персональный компьютер, подозреваемый проводил собрания адептов, осуществлял сбор отчетов и решал финансовые вопросы. Другие фигуранты принимали активное участие в изучении экстремистских материалов, вносили пожертвования, проводили поквартирные обходы", - пояснили в СК.

Следствие располагает данными об участии в организации не менее 80 человек.