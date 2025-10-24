Замначальника миграционного управления МВД Башкирии избрали меру пресечения

Обвиняемому в организации нелегальной миграции суд запретил определенные действия

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Суд запретил определенные действия обвиняемому в организации нелегальной миграции заместителю начальника миграционного управления МВД Башкирии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Республике Башкортостан заместителю начальника управления по вопросам миграции регионального МВД предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант оказал содействие в продлении просроченных виз 17 иностранным работникам в интересах коммерческого предприятия, а также не привлек само юридическое лицо к административной ответственности, что повлекло неуплату в бюджет штрафов на сумму не менее 6,8 млн рублей. Впоследствии 11 иностранцам были выданы многократные визы, а в отношении шестерых не приняты меры по привлечению к ответственности за последующие нарушения порядка пребывания в стране.