В Житомирской области при взрыве гранаты погибли четыре человека

Еще 10 пострадали

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. В Овруче Житомирской области Украины 4 человека погибли и еще 10 получили ранения при взрыве гранаты на перроне железнодорожного вокзала. Об этом в Telegram-канале сообщила полиция региона.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что неизвестный мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пыталась задержать полиция. В сообщении полиции отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы проверяли на перроне документы у пассажиров поезда, когда один из людей достал гранату и после произошел взрыв.

"Погиб 23-летний житель Харькова, у которого была взрывчатка. Смертельные ранения также получили трое женщин в возрасте 29, 58 и 82 лет", - говорится в сообщении. Среди погибших оказалась сотрудница пограничной службы, двое других пограничников пострадали.

Власти Украины в феврале 2022 года начали раздавать оружие всем желающим. Владимир Зеленский 4 марта того же года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта 2022 года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было.