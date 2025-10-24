ТАСС: экс-главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко задержали

В январе 2025 года городская дума приняла его отставку по собственному желанию в ходе внеочередного заседания

Редакция сайта ТАСС

Алексей Логвиненко © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Да, задержан. Пока это все, что известно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о достоверности факта задержания Логвиненко.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. На ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 г. он опроверг информацию о своей отставке.

28 января 2025 года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.