В Ленобласти бизнесмена арестовали за незаконную свалку у мемориала

Речь идет о воинском памятнике "Невский пятачок"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу предполагаемого организатора несанкционированной свалки площадью 25 тыс. кв. м у воинского мемориала "Невский пятачок" в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Асланова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок меры - 21 декабря", - говорится в сообщении.

Ходатайство об аресте 40-летнего предпринимателя полностью поддержала прокуратура Ленинградской области.