Медики решают вопрос о транспортировке в Москву двух пострадавших в Копейске

Речь идет о матери и дочери, отметил глава региона Алексей Текслер

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Медики в Челябинской области решают вопрос о транспортировке на лечение в Москву двух женщин, которые пострадали при взрыве на оборонном заводе в Копейске, произошедшем поздно вечером 22 октября. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Шесть человек госпитализированы, пять из них в тяжелом состоянии. По двум пациентам - маме и дочери - решается вопрос о транспортировке в Москву. Еще 23 пациента лечатся амбулаторно", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что медики стабилизировали состояние пострадавших и делают все возможное, чтобы пациенты скорее пошли на поправку.