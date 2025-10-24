В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 4,2 тыс. человек

Стихийное бедствие затронуло штаты Перак, Кедах и Пинанг

Кадры оползней и наводнений в Малайзии © ТАСС/ Reuters/ ViralPress/ BAJA TAIPING

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Более 4,2 тыс. жителей Малайзии эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в стране. Об этом сообщило агентство Bernama.

Стихийное бедствие затронуло штаты Перак, где эвакуировали 2 496 человек, Кедах (1 007) и Пинанг (749). Власти азиатской страны организовали для пострадавших по меньшей мере 40 временных эвакуационных центров.

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($215 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.