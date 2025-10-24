Шлосбергу запросили 440 часов обязательных работ

Зампредседателя партии "Яблоко" обвиняется по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг © Михаил Метцель/ ТАСС

ПСКОВ, 24 октября. /ТАСС/. Прокуратура запросила 440 часов обязательных работ в качестве наказания для заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

"Прокурор просит назначить Льву Шлосбергу 440 часов обязательных работ по делу о "плашках иноагента". Такое наказание для заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга запросила гособвинитель Анна Горячева в ходе судебных прений 24 октября в мировом суде, где проходит 16-е заседание по первому уголовному делу против политика", - отмечается в сообщении.

В конце октября 2024 года Псковский городской суд признал Шлосберга виновным по делу об административном нарушении. По версии следствия, политик не указал под своей публикацией в соцсети статус иноагента. Ему был назначен штраф в 30 тыс. рублей. Позже следователи возбудили уголовное дело в отношении Шлосберга - политик подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Псковский городской суд 7 октября по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ заменил Шлосбергу домашний арест на запрет определенных действий. По версии следствия, Шлосберг, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

10 октября суд вернул Шлосберга под домашний арест. Судья Псковского областного суда Дмитрий Казанцев удовлетворил протест прокуратуры на постановление судьи первой инстанции, который 7 октября заменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий.

Ранее пресс-служба партии "Яблоко" сообщала о том, что уголовное дело о повторной дискредитации армии против Шлосберга возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня. 11 июня он был отправлен под домашний арест, под которым оставался четыре месяца.