В Петербурге мужчину осудили на 11 лет за теракт у ж/д станции Рыбацкое

Петр Пустовой поджег и уничтожил пост секционирования железнодорожной станции

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся 8 лет в исправительной колонии строгого режима мужчине, который совершил теракт у железнодорожной станции Рыбацкое в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Петра Пустового, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. <…> Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся 8 лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

Пустовой не позднее 29 ноября 2024 года, находясь на 4-м пикете 16-го км ж/д станции Рыбацкое, совершил поджог и уничтожение поста секционирования железнодорожной станции. Объект относится к транспортной инфраструктуре, влияющей на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование станции. После этого Пустовой с скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан.