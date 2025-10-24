В Москве задержали организатора узла связи, обеспечивавшего трафик для мошенников

Житель столицы в ходе поисков заработка в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестными лицами

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России пресекли работу узла связи, с помощью которого обеспечивался голосовой трафик в интересах мошенников с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющимся данным, житель столицы в ходе поисков заработка в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестными лицами. По их указанию он приобрел пять сим-боксов, разместил в арендованном офисном помещении и обеспечивал бесперебойную работу", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что с помощью этого оборудования совершались анонимные звонки из украинских мошеннических кол-центров гражданам РФ. Кроме того, как отметила Волк, злоумышленник оказывал содействие в отправке потерпевшим СМС, которые содержали ложные сведения о неправомерном доступе к их личным кабинетам на сайте "Госуслуги".

"В одном случае аферисты, войдя в доверие к несовершеннолетней девочке, похитили более восьми миллионов рублей, которые принадлежали ее родителям", - сказала представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе обысков изъяты документы, сим-боксы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

"Фигурант заключен под стражу", - подытожила Волк.