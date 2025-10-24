В Москве задержали мужчину за разбойное нападение на букмекеров

Обвиняемому может грозить до 15 лет колонии

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который похитил 1,2 млн рублей в ходе разбойного нападения на букмекерскую контору. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по Северному округу Москвы, отдела МВД России по Хорошевскому району и управления уголовного розыска московского главка в кратчайшие сроки 36-летний подозреваемый был задержан на Ленинградском проспекте", - сказал он.

Васенин рассказал, что задержанный зашел в букмекерскую контору, показал работникам записку с угрозами и требованием передать ему деньги. "Получив деньги, злоумышленник скрылся. Материальный ущерб составил более 1,2 млн рублей", - добавил начальник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Как сообщили в столичной прокуратуре задержанным оказался мужчина 1988 года рождения. "Расследование уголовного дела и привлечение фигуранта к уголовной ответственности за совершение разбоя (ч. 4 ст. 162 УК РФ) на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении столичного надзорного ведомства в Telegram-канале.

Задержанному может грозить до 15 лет колонии.