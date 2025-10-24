В Ленобласти завели дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком

Полиция ведет расследование

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"ГСУ ГУ МВД России по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется расследование", - говорится в сообщении.

По последним данным полиции, ДТП произошло около 13:20 мск на автодороге Санкт-Петербург - Ручьи в районе поселка Большая Ижора. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком ГАЗ "Валдай", который ехал во встречном направлении. В результате аварии пострадали восемь человек, из которых одна пожилая женщина, получившая крайне тяжелые травмы и доставленная в Ломоносовскую больницу, умерла в реанимации. Помимо пассажиров автобуса, пострадали 63-летние водители обоих транспортных средств. Водитель автобуса, по последним данным, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, второй водитель получил травмы средней степени тяжести.