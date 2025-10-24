В Саратове экс-подполковника полиции осудили за взятку

Олегу Пичугину дали 7 лет 1 месяц колонии строгого режима

САРАТОВ, 24 октября. /ТАСС/. Суд признал бывшего высокопоставленного сотрудника полиции в Саратове виновным в получении крупной взятки. Его приговорили к 7 годам 1 месяцу колонии строгого режима, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По информации Кировского районного суда, речь идет об Олеге Пичугине.

"Доказательства явились достаточными для признания бывшего сотрудника руководящего звена одного из управлений регионального МВД виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)", - сообщили в управлении.

Суд назначил фигуранту 7 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 2 млн рублей. Кроме того, его лишили специального звания "подполковник полиции" и запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Как установил суд, в 2024 году злоумышленник получил через посредника от представителя фирмы часть взятки за содействие в возвращении представителям компании оргтехники и финансово-хозяйственной документации, изъятой по материалу процессуальной проверки. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области и оперативно-разыскная часть собственной безопасности ГУ МВД России по региону.