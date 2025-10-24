Жителя Саратова осудили по делу о мошенничестве на 300 млн рублей

Его приговорили к семи годам колонии

САРАТОВ, 24 октября. /ТАСС/. Суд в Саратове признал 35-летнего местного жителя виновным в мошенничестве на сумму свыше 300 млн рублей и приговорил к семи годам колонии. Потерпевшими стали более 550 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2020-2021 годах мужчина с неустановленными сообщниками создали кооперативы. Под видом инвестирования в фармакологическую и аграрную отрасли они заключили договоры на передачу средств с 559 гражданами. При этом договорные обязательства злоумышленники не исполняли, чем причинили ущерб потерпевшим на сумму более 300 млн рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.