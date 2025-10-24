Из тела пострадавшего в Красногорске ребенка извлекли до 10 осколков

Его состояние оценивается как стабильное

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Врачи-травматологи-ортопеды детского Научно-клинического центра имени Л.М.Рошаля прооперировали восьмилетнего мальчика, пострадавшего после взрыва БПЛА в Красногорске, из его тела было извлечено около 10 бетонных осколков. Об этом сообщила журналистам директор детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля, доктор медицинских наук Наталья Шаповаленко.

"Суставы, жизненно важные органы не повреждены, не задеты. Мальчик сейчас в стабильном состоянии, находится в отделении с бабушкой. <…> Говорят, что там бабушки и дедушки будут меняться", - рассказала Шаповаленко.

По ее словам, травматологи-ортопеды детского центра прооперировали ребенка, из тела которого извлекли до 10 бетонных осколков. "Сегодня днем провели более расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. Достали все бетонные осколки, которые, к сожалению, были в мягких тканях. <...> Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких", - сказала Шаповаленко.

Директор центра имени Рошаля отметила, что мальчик пробудет в больнице минимум до следующей недели. В настоящее время ему проводятся антибактериальная и обезболивающая терапия. Утром с ребенком работал психолог.