В Ленобласти завели второе дело после ДТП с автобусом

В аварии погибла женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасном оказании услуг после столкновения автобуса и грузовика на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Ранее полиция возбудила по факту аварии дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

"Следственным отделом по городу Сосновому Бору СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). После получения информации на место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела", - говорится в сообщении.

По уточненным данным комитета по здравоохранению Ленобласти, в ДТП пострадали восемь человек, не считая умершей в больнице женщины. "Шесть пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, двое - в тяжелом состоянии. Двое пострадавших доставлены в 26-ю больницу Петербурга, один - в медсанчасть ФМБА России в Сосновом Бору", - сообщили в Telegram-канале областной администрации.