Экс-начальника отдела налоговой инспекции в Воронеже осудили по делу о взятке

Фигуранту назначили два года шесть месяцев принудительных работ

ВОРОНЕЖ, 24 октября. /ТАСС/. Бывший начальник отдела межрайонной налоговой инспекции в Воронеже осужден на два года шесть месяцев принудительных работ за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Воронежской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС №16 по Воронежской области, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным СК, в декабре 2022 года к мужчине обратился его знакомый, руководитель коммерческой организации, с просьбой помочь избежать выплаты либо уменьшить сумму возмещения недоимки по налогу в размере более 5 млн рублей. Начальник отдела согласился помочь, при этом завысив сумму взятки, которая якобы полагалась главному государственному инспектору отдела камеральных проверок, до 1 млн рублей. Часть средств в размере 300 тыс. рублей он передал вышеуказанному должностному лицу, а оставшиеся деньги присвоил себе. В дальнейшем фигурант намеревался аналогичным способом получить еще 500 тыс. рублей, часть из которых также передать коллеге. Однако его противоправные действия были пресечены сотрудниками СК во взаимодействии с коллегами из УФСБ.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права занимать должности в органах Федеральной налоговой службы РФ. Также он лишен классного чина "советник государственной гражданской службы РФ 3 класса", - отметили в СК, уточнив, что дело в отношении главного государственного инспектора отдела продолжается.