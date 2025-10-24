Дело депутата Ярославской областной думы Писарца переквалифицировали на растрату

Перед этим его обвиняли в совершении мошенничества в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Следствие переквалифицировало уголовное дело депутата Ярославской областной думы от партии "Единая Россия" Михаила Писарца со статьи об особо крупном мошенничестве на растрату. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

"Следствие переквалифицировало обвинение Михаилу Писарцу, ему вменяется ч. 4 ст. 160", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее Писарец обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июне Кировский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Как сообщил ТАСС Писарец, меру пресечения изменили, теперь по решению следствия фигурант находится под подпиской о невыезде. 24 октября он принимал участие в заседании комитета Ярославской областной думы.

Писарец - юрист, он был адвокатом бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего наказание в исправительной колонии в Тверской области по делу о коррупции. Писарец был председателем регионального исполкома партии "Гражданской платформа". Он избирался в городскую думу Ярославля от "Единой России", потом стал депутатом Ярославской областной думы от "Единой России", заместителем председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.