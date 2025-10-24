Журналистку Лученко объявили в розыск

По какой статье ведется розыск, не уточняется

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иноагентом), в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Это следует из базы розыска.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Следственный комитет 29 сентября возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении Лученко. По данным следствия, Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Эта информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

Лученко находится за пределами России.