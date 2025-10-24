В Калмыкии фигуранта дела о поддержке террористов посадили под домашний арест

Мужчина размещал в различных чат-группах Telegram комментарии в поддержку украинских военизированных объединений

ЭЛИСТА, 24 октября. /ТАСС/. Житель Элисты, подозреваемый в публичной поддержке украинских террористов, по решению суда помещен под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Калмыкия.

Ранее со ссылкой на УФСБ России по региону сообщалось, что силовики задержали жителя Элисты по факту поддержки украинских военизированных объединений, ведущих в России террористическую деятельность. Возбуждено уголовное дело.

"Суд избрал в отношении жителя Элисты, подозреваемого в публичной поддержке украинских террористов, меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, временно безработный 26-летний мужчина размещал в различных чат-группах мессенджера Telegram комментарии в поддержку украинских военизированных объединений, ведущих террористическую деятельность в России.