В Чебоксарах поставят на учет семью, имитировавшую набивание татуировки младенцу

Мать ребенка сообщила, что рисунок был нанесен гелевой ручкой, а звук тату-машинки добавлен при монтаже

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверят бытовые условия молодой пары из Чебоксар, которая выложила ролик с "набиванием татуировки" своему младенцу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 УМВД России по городу Чебоксары планируют проверить жилищно-бытовые условия семьи и поставить ее на профилактический учет. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы", - сказала Волк.

Полиции мать младенца сообщила, что идея фейковой татуировки принадлежит ей, якобы она хотела прославиться. Женщина уточнила, что рисунок был нанесен гелевой ручкой, а звук тату-машинки добавлен при монтаже.

Ролик с татуированным младенцем появился в Сети накануне. Якобы родители ребенка участвовали в интернет-челлендже, пытаясь обратить на себя внимание блогера и получить от него денежный приз. Видео вызвало широкий резонанс и призывы привлечь родителей ребенка к ответственности. Позже паре пришлось выкладывать еще одно видео с оправданиями и опровержением.