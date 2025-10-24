В офисах дочерней компании "Группы ЛСР" прошли обыски

Организация продолжает функционировать в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. В офисах "Строительной корпорации "Возрождение Санкт-Петербурга" (входит в "Группу ЛСР") прошли обыски, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В офисах управляющей компании действительно происходили следственные действия в связи с постановлением следственного отдела по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Сотрудники компании оказывают уполномоченным лицам всяческое содействие", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что компания продолжает функционировать в штатном режиме.

ТАСС обратился за комментарием в Следственный комитет, но ответом на момент публикации не располагает.