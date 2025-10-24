Задержанного в Абхазии турка передали спецслужбам России

Токач Серджан находится в международном розыске за совершенные особо тяжкие преступления на территории Турции

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 24 октября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности Абхазии передала ранее задержанного в республике гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом, ФСБ России. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Абхазии.

"Службой государственной безопасности Республики Абхазия 24 октября 2025 года на государственной границе с Российской Федерацией осуществлена процедура передачи ФСБ РФ гражданина Турции Токач Серджана 1990 г. р., находившегося в международном розыске за совершенные особо тяжкие преступления на территории Турции", - говорится в сообщении.

Ранее СГБ в результате проведенных разыскных мероприятий задержала Токача по месту нахождения в городе Сухум.

В пресс-службе отметили, что СГБ проводит целевые мероприятия по розыску, установлению и впоследствии задержанию преступных элементов, прибывающих в обход установленных правил въезда в Абхазию иностранных граждан. "Выявления и задержания подобного рода криминального контингента лиц является одним из направлений борьбы с преступностью, что способствует предотвращению совершения преступлении на территории Республики Абхазия", - говорится в сообщении.