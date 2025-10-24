В Дагестане мужчина стал фигурантом дела за принуждение подростков к драке

Бывший учитель давал указания, как наносить удары, и вел видеозапись

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего учителя, подозреваемого в вовлечении несовершеннолетних в драку. Об этом сообщает следственное управление СК России по республике в своем Telegram-канале.

"Ботлихским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное с применением насилия). По данным следствия, в октябре 2025 года подозреваемый, находясь в общественном месте в одном из районов республики, умышленно принудил двух несовершеннолетних к драке между собой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант давал указания, как наносить удары, и вел видеозапись. Один из подростков нанес другому множественные удары.

Ранее этот учитель был уволен из сельской школы Гагатли Ботлихского района после служебного расследования, проведенного администрацией муниципалитета в связи с его присутствием при драке.

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.