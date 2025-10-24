В Воронеже из-за падения дорожного знака погиб подросток

Знак упал из-за аварии двух автомобилей

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 24 октября. /ТАСС/. Дорожный знак упал на 14-летнего подростка на Ленинградской улице в Воронеже после столкновения двух автомобилей. Мальчик умер от полученных травм на месте ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, авария произошла 24 октября около 17:00 мск. В пресс-службе сообщили, что житель областного центра 1973 года рождения, управлявший Renault Captur, столкнулся с "Нивой" под управлением жителя Новоусманского района региона 1988 года рождения. После столкновения "Ниву" отбросило на стойку дорожных знаков.

"Стойка дорожного знака со светофорным объектом упала на пешехода - мальчика 14 лет, стоявшего на тротуаре. В результате падения дорожного знака - светофорного объекта ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП. На месте работает оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются", - сказала собеседница агентства.