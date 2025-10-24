В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 24 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.