На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

В населенных пунктах ощущался один подземный толчок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки 16 афтершоков магнитудой до 5,4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,1 до 5,4. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.