Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

На месте падения обломков работают экстренные службы

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Системa противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что нa месте падения обломков БПЛА работaют экстренные службы.

Позднее Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА.

