В Ельце и четырех муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

В регионе также ввели режим воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА объявили на территории Ельца, Елецкого и Долгоруковского муниципальных районов, а также Становлянского и Измалковского муниципальных округов Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, на территории Липецкой области также вводится режим воздушной опасности.