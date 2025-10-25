В Приамурье у местного жителя изъяли 125 кг марихуаны

Наркотики нашли в селе Нижняя Полтавка

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Полиция в Амурской области изъяла у местного жителя 125 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"На территории домовладения гражданина 1983 года рождения стражи правопорядка обнаружили и изъяли сухую растительную массу, которая, по результатам экспертизы, оказалась марихуаной, весом около 125 кг. Также стражами правопорядка изъяты плитка, канистры и прекурсоры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наркотики были найдены в селе Нижняя Полтавка. Полицейским поступила оперативная информация о том, что у ранее судимого жителя данного села могут храниться запрещенные вещества. В дальнейшем это сообщение подтвердилось.

Было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.