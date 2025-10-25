В Ельце и четырех муниципалитетах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В регионе сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА отменен на территории города Елец, Елецкого и Долгоруковского муниципальных районов, а также Становлянского и Измалковского муниципальных округов Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по всем территориям", - написал он.

При этом, по его словам, сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на территории всей Липецкой области.