В Сочи число пострадавших после взрыва в многоэтажке увеличилось до трех

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Число пострадавших во время взрыва в многоэтажке в Сочи увеличилось до трех. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что взрыв газа произошел в одной из многоэтажек Сочи в ночь на субботу. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Из здания были эвакуированы 70 жильцов.

"По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован", - говорится в сообщении.

В квартире, где произошел взрыв разрушены стены, повреждено остекление трех квартир. Для пострадавших были организованы пункты временного размещения.