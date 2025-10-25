Амурскую область накрыло дымом от пожаров в Китае

Основные очаги возгораний сосредоточены на сопредельной территории в районе Бурейского округа и Свободненского района

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Дымом накрыло Амурскую область из-за пожаров на территории соседнего Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Амурскую область в очередной раз накрыло дымом из Китая. Причиной этого стало несколько сотен возгораний на сопредельной территории. Некоторые из этих очагов имеют очень большие площади горения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основные очаги возгораний в Китае сосредоточены на сопредельной территории в районе Бурейского округа и Свободненского района. Термоточки зафиксировала информационная система дистанционного мониторинга "Рослесхоз".

При этом на территории Амурской области сегодня зафиксировано 11 термоточек, которые не оказывают значительного влияния на обстановку. Все возгорания тушат подразделения пожарной охраны.