ТАСС: защита настаивает на невиновности обвиняемой в деле об отходах в Сургуте

Воздвиженская Виктория не занималась транспортировкой химических отходов, отмечает защита

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сторона защиты обвиняемой в незаконной транспортировке химических отходов, повлекшей массовые загрязнения земель в Сургуте, настаивает на ее невиновности. Это отмечается в доводах защиты, с которыми ознакомился ТАСС.

"Нашему доверителю, а именно Воздвиженской Виктории, предъявлено обвинение в транспортировке химических отходов, которой она даже не занималась. Более того, она не осуществляла трудовую деятельность в период, указанный следствием. Наш доверитель также не взаимодействовала с тем классом отходов, который ей инкриминируют", - отмечается защитой.

Ранее предпринимателя из Москвы обвинили в незаконной транспортировке химических отходов, повлекшей массовое загрязнения земель в Сургуте, сумма экологического ущерба составила 800 млн рублей.