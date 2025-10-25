В Красноярском крае мошенники обманули участника СВО на 15,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Участника спецоперации из Зеленогорска Красноярского края аферисты обманули на 15,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в региональной прокуратуре.

"В сентябре 2025 года 26-летний житель Зеленогорска получил звонок. Женщина, представившаяся деканом его университета, сообщила о необходимости срочно зарегистрироваться на "Госуслугах" и продиктовала ссылку. Доверившись, мужчина ввел свои логин и пароль от портала, после чего звонок прервался", - говорится в сообщении.

После этого ему на электронную почту пришло уведомление о входе в его аккаунт с неизвестного устройства. Он позвонил по указанному в письме номеру "техподдержки", где ему сообщили о взломе аккаунта. Затем с ним вышли на связь якобы сотрудник Центробанка и некий правоохранитель. Мошенники расписали ему схему спасения средств от кредитов, которые будто бы оформляются на его имя по всей стране.

"Поддавшись влиянию манипуляторов, мужчина в течение нескольких недель по их указаниям снимал наличными в отделениях банков крупные суммы, которые лично передавал таинственному курьеру, вносил деньги через банкоматы и переводил средства с карты на карту. <...> Жестоким финалом многодневного психологического давления стало сообщение, пришедшее от "сотрудника Центробанка" в Telegram. Вместо инструкций по возврату средств в нем было признание в обмане", - добавили в прокуратуре.