В Тульской области сбили украинский БПЛА
03:38
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские силы ПВО уничтожили один украинский дрон в небе над Тульской областью, пострадавших не зафиксировано.
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник", - написал он в Telegram-канале.
Как отметил Миляев, пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.