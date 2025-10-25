В Тульской области сбили украинский БПЛА

Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские силы ПВО уничтожили один украинский дрон в небе над Тульской областью, пострадавших не зафиксировано.

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник", - написал он в Telegram-канале.

Как отметил Миляев, пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.