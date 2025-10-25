В Смоленской области сбили 11 БПЛА

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 11 БПЛА на территории Смоленской области за ночь и утренние часы, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

"Сегодня ночью и в утренние часы силами ПВО Министерства обороны России на территории Смоленской области сбиты 11 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.