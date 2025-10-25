В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Подробности не уточняются

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура повреждена в городе Лозовая Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

"В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале.

Руководитель областной администрации добавил, что в Харькове ночью повреждения получила инфраструктура пяти предприятий. Подробности не уточняются.

В ночь на 25 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Как сообщило издание "Общественное", в Харькове и предместьях прогремело не менее 15 взрывов.