В Петербурге задержали находящегося в межгосударственном розыске мужчину

Задержанного обвиняют в совершении мошенничества в своей стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Полиция Петербурга задержала гражданина одной из стран Центральной Азии, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

"24 октября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими у дома 3 по набережной Миклухо-Маклая задержан находящийся в межгосударственном розыске 38-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, обвиняемый в совершении мошенничества в своей стране", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с апреля по август 2023 года мужчина входил в доверие к малоимущим гражданам и получал копии их документов для оформления пособий. После этого он оформил на этих граждан кредиты на общую сумму эквивалентную 550 тыс. рублей.