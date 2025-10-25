Трое обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признали вину

Они сотрудничают со следствием

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Жительница Москвы и две уроженки Луганска признали вину и сотрудничают со следствием по уголовному делу о хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, одна из обвиняемых ранее судима, у другой на иждивении трое детей.

"Защита обвиняемой ссылается на отсутствие у нее намерений скрываться от следствия и суда либо иным образом препятствовать производству по делу, напротив, она активно сотрудничает со следствием. Также в материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности фигурантки к инкриминируемому деянию, это усматривается помимо ее собственных признательных показаний из показаний свидетелей, результатов оперативно-разыскной деятельности и иных доказательств по уголовному делу в совокупности", - говорится в материалах дела уроженки Луганска, на иждивении у которой трое детей.

В другом документе сообщается, что причастность второй фигурантки дела - ранее судимой также жительницы Луганска - подтверждается представленными правоохранителями документами, где зафиксированы результаты уже проведенных следственных действий, "в том числе показания самой обвиняемой", показания свидетелей и результаты ОРМ.

Вина третьей женщины также "усматривается из ее признательных показаний", показаний свидетелей, результатов и "иных доказательств по уголовному делу в совокупности".

Каждой из трех вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ и по два эпизода по ст. 159 УК РФ "по факту участия в преступном сообществе, созданном для совершения хищений денежных средств участников специальной военной операции, следующих через международный аэропорт Шереметьево", путем совершения фигурантами краж, вымогательства и мошеннических действий, а также хищений денежных средств (путем обмана) у потерпевших в составе организованной преступной группы. Никто из них на момент задержания не работал.

По уголовному делу уже арестованы 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в краже (ст. 158 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и участии преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). В преступную схему входили полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России аэропорта Шереметьево и таксисты, которые обманывали участников СВО. Полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. Еще один полицейский, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.