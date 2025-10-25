В Харьковской области большая часть Лозовой осталась без света

Мэр города Сергей Зеленский уточнил, что также имеются проблемы с водоснабжением

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Большая часть города Лозовая в Харьковской области на востоке Украины осталась без электричества из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Сергей Зеленский.

"В настоящее время обесточена большая часть Лозовой", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что также имеются проблемы с водоснабжением. Оно будет восстановлено за счет альтернативных источников питания.

В ночь на 25 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Утром глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Лозовой.