Задержали продававшего данные абонентов в Ленобласти сотрудника салона связи

Установлено, что он заходил в базу данных и фотографировал экран монитора с персональными данными, затем пересылал фото в чат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Киберполиция Петербурга задержала жителя Хабаровского края, который продавал личные данные владельцев абонентских номеров, работая в салоне одного из операторов мобильной связи в Ленобласти. Установлены 22 случая передачи персональных данных, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе служебной командировки в Хабаровский край задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные владельцев абонентских номеров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, установлено, что в 2023 году задержанный работал специалистом офиса продаж одного из операторов мобильной связи в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти. Пользуясь положением, мужчина периодически выполнял "заказы" на персональные данные абонентов, поступавшие ему от анонимных лиц в чате одного из мессенджеров. Он заходил в базу данных абонентов и фотографировал экран монитора с персональными данными, затем пересылал фото в чат. За заказ он получал от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

"Установлены 22 случая передачи персональных данных задержанным. По всем фактам УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - сообщили в пресс-службе.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.