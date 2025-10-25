На севере Харьковской области поврежден энергетический объект

В ночь на 25 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Чугуевском районе на севере Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

"Энергетический объект в Чугуевском районе. <...> Восстановительные работы продолжаются", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 25 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Как сообщило издание "Общественное", только в Харькове и предместьях произошло не менее 15 взрывов.