В Красноярском крае собаки насмерть загрызли мальчика

Его нашли без признаков жизни с укушенными ранами в области головы и различных частей тела

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика в районе СНТ "Теремок" Березовского района Красноярского края, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщили ТАСС в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, ребенок пошел через поле к пастуху, чтобы отправиться пасти скот. В ведомстве уточнили, что позднее мальчика без признаков жизни с укушенными ранами в области головы и различных частей тела обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Будет также дана оценка действиям ответственных за содержание и организацию отлова бездомных животных, а также должностных лиц органов местного самоуправления.