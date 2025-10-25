В Краснодаре из школы эвакуировали 700 человек из-за пожара

Возгорание потушили, на месте работает дознаватель

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Эвакуация 700 человек, 660 из которых - дети, проведена из школы в Краснодаре из-за пожара, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о задымлении по адресу: г. Краснодар, ул. Автолюбителей. Ориентировочная площадь пожара составила 2 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар потушен. На месте работает дознаватель для установления причин и обстоятельств произошедшего.