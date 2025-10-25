ТАСС: дело студентки Костиковой о вербовке в РДК направили в прокуратуру

Санкция вменяемой Полине Костиковой статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Уголовное дело первокурсницы Госуниверситета просвещения Полины Костиковой (внесена в РФ в перечень террористов) о вербовке россиян в запрещенные террористические украинские организации, в том числе "Русский добровольческий корпус", направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, после этого материалы дела будут направлены во Второй Западный окружной военный суд.

"Материалы уголовного дела в отношении Костиковой Полины Юрьевны с обвинительным заключением направлены в прокурору для утверждения. В окончательной редакции ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация участия в деятельности террористической организации), вину признала, - сказал собеседник агентства. - Подсудность рассмотрения дела Костиковой по существу - Второй Западный окружной военный суд".

Санкция вменяемой фигурантке статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, Костикова не трудоустроена, "то есть не имеет постоянного легального источника дохода", и по месту регистрации не проживала.

По версии следствия, 22-летняя Костикова связана с запрещенными на территории России террористическими организациями "Азов", где ей дали позывной "Ева", и националистическим "Русским добровольческим корпусом" (РДК). В 2022 году она уехала в Турцию, затем жила в Грузии, после чего вернулась в Москву. Следствие полагает, что, находясь за границей, Костикова занималась финансовым обеспечением РДК, а после возвращения в Россию - подбором новых участников для организации в интернете.

После привлечения к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в начале марта этого года она самовольно покинула место содержания под домашним арестом и попыталась пересечь государственную границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС на федеральной трассе при проверке такси, в котором она ехала. Вину студентка признала, раскаялась и выразила желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Обвиняемая содержится в столичном СИЗО, срок ареста продлен до 7 ноября.