ТАСС: в Москве продолжают обход дома в ЖК "Прокшино" в поисках участников драки

Доставленные в отдел внутренних дел помимо проверки на причастность к хулиганству также проверяются на законность нахождения в России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обходят дома в ЖК "Прокшино" в Москве, где подрались рабочие. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Работа сотрудников полиции на месте происшествия продолжается, полицейские обходят дома в ЖК, а также общественные заведения, где могут скрываться нарушители. Число доставленных в отдел полиции для проверки на причастность к преступлению может вырасти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, доставленные в отдел внутренних дел помимо проверки на причастность к хулиганству также проверяются на законность нахождения в РФ. "В случае выявления нарушения миграционного законодательства они будут привлечены к ответственности, в том числе с выдворением из страны", - пояснил собеседник.

Драка произошла днем 25 октября. В отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).